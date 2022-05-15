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Сегодня, 20:45

Дмитриева поздравила Павлюченкову и Кудерметову с победой на «мастерсе» в Риме

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, известный теннисный комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением насчет победы пары Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова в финале парного разряда «мастерса» в Риме.

«Поздравляю девушек! Рада, что они выиграли. Хорошая пара получилась, но пока это сиюминутная радость. Большой ли потенциал у этой пары, учитывая, что впереди «Ролан Гаррос»? Не могу сказать. Активно за тем, как они играли пару, не следила», — сказала Дмитриева «СЭ».

В финале турнира в Риме Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова победили Габриэлу Дабровски из Канады и Джулиану Олмос из Мексики со счетом 1:6, 6:4, 10:7. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Анастасия Павлюченкова
Анна Дмитриева
Вероника Кудерметова
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