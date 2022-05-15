Кудерметова и Павлюченкова выиграли парный турнир в Риме

Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова выиграли парный турнир в Риме.

В финале они победили Габриэлу Дабровски из Канады и Джулиану Олмос из Мексики со счетом 1:6, 6:4, 10:7. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Кудерметова и Павлюченкова сделали одну подачу на вылет и допустили одну двойную ошибку. У Дабровски и Олмос также один эйс и одна двойная ошибка.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2) — 1:6, 6:4, 10:7