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Сегодня, 18:57

Кудерметова и Павлюченкова выиграли парный турнир в Риме

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова выиграли парный турнир в Риме.

В финале они победили Габриэлу Дабровски из Канады и Джулиану Олмос из Мексики со счетом 1:6, 6:4, 10:7. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Кудерметова и Павлюченкова сделали одну подачу на вылет и допустили одну двойную ошибку. У Дабровски и Олмос также один эйс и одна двойная ошибка.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2) — 1:6, 6:4, 10:7

Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
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