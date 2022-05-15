Томлянович вышла во второй круг турнира в Рабате
Австралийская теннисистка Айла Томлянович обыграла Ирен Бурильо Эскорихуэлу из Испании в первом круге турнира WTA 250 в Рабате.
Матч продолжался 57 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.
На счету австралийки — две подачи навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. Эскорихуэла не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира в Рабате Томлянович сыграет с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Ван Синьюй (Китай).
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия, 2) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — 6:2, 6:1
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