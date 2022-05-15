Томлянович вышла во второй круг турнира в Рабате

Австралийская теннисистка Айла Томлянович обыграла Ирен Бурильо Эскорихуэлу из Испании в первом круге турнира WTA 250 в Рабате.

Матч продолжался 57 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.

На счету австралийки — две подачи навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. Эскорихуэла не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира в Рабате Томлянович сыграет с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Ван Синьюй (Китай).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия, 2) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — 6:2, 6:1