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Сегодня, 20:44

Яшина вышла в четвертьфинал парного турнира в Марокко, Дзаламидзе, Рахимова и Казионова вылетели

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Яшина вышла в четвертьфинал парного турнира в Рабате (Марокко).

В первом круге Яшина в паре с мексиканкой Марселой Сакариас победила россиянок Нателу Дзаламидзе и Камиллу Рахимову — 0:6, 7:6 (7:5), 10:3.

В четвертьфинале Яшина и Сакариас сыграют с победителями матча Паула Каня/Джессика Мур (Польша/Австралия) — Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США).

В параллельном матче еще одна представительница России Екатерина Казионова в паре с марокканкой Ясмин Каббадж уступила Анне Данилиной и Ингрид Нил — 1:6, 2:6.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Яшина/Марсела Сакариас (Россия/Мексика) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия, 3) — 0:6, 7:6 (7:5), 10:3

Анна Данилина/Ингрид Нил (Казахстан/США) — Ясмин Каббадж/Екатерина Казионова (Марокко/Россия, WC) — 6:1, 6:2

Теннис
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