Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Таиланде
Российская теннисистка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине обыграла венгерку Далму Галфи — 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету россиянки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Галфи ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4.
В полуфинале Шнайдер встретится с китаянкой Ван Синьюй.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диана Шнайдер (Россия) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:2, 6:1
Ван Синьюй (Китай, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — 6:1, 3:6, 6:3
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