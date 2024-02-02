Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Таиланде

Российская теннисистка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине обыграла венгерку Далму Галфи — 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету россиянки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Галфи ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Шнайдер встретится с китаянкой Ван Синьюй.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:2, 6:1

Ван Синьюй (Китай, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — 6:1, 3:6, 6:3