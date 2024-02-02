Векич обыграла Бюрель и вышла в полуфинал турнира в Линце

Хорватская теннисистка Донна Векич в четвертьфинале турнира в Линце обыграла Клару Бюрель из Франции со счетом 6:0, 7:6.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 34-летней хорватки 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале турнира Векич встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Донна Векич (Хорватия, 3) — Клара Бюрель (Франция) — 6:0, 7:6 (7:3)