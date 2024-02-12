Чесноков считает, что теннисист Сафиуллин может гениально сыграть против Руне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Роман Сафиуллин имеет все для того, чтобы гениально сыграть против датчанина Хольгера Руне в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Очень интересный будет матч, оба давно не играли. У Руне сейчас что-то непонятное происходит, он меняет тренеров как перчатки. Роман в последнее время хорошо играл, у него появились победы над большими игроками, и он вполне может гениально сыграть против Руне. В этом матче для меня нет фаворита», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Сафиуллиным и Руне пройдет 14 февраля. Россиянин занимает 39-е место в рейтинге ATP, Руне — 7-е.