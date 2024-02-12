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12 февраля, 21:03

Чесноков считает, что теннисист Сафиуллин может гениально сыграть против Руне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Роман Сафиуллин имеет все для того, чтобы гениально сыграть против датчанина Хольгера Руне в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Очень интересный будет матч, оба давно не играли. У Руне сейчас что-то непонятное происходит, он меняет тренеров как перчатки. Роман в последнее время хорошо играл, у него появились победы над большими игроками, и он вполне может гениально сыграть против Руне. В этом матче для меня нет фаворита», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Сафиуллиным и Руне пройдет 14 февраля. Россиянин занимает 39-е место в рейтинге ATP, Руне — 7-е.

Источник: https://tass.ru/sport/19961475
Теннис
Андрей Чесноков
Роман Сафиуллин
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