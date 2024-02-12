Осака обыграла Гарсию в первом круге турнира в Катаре
Японка Наоми Осака обыграла француженку Каролин Гарсию в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 7:5, 6:4. Матч длился полтора часа.
Японка реализовала три брейк-пойнта из трех. 15 января Гарсия выбила Осаку в первом круге Australian Open (6:4, 7:6 (7:2).
В другом матче первого круга турнира в Катаре китаянка Ван Синьюй победила бразильянку Беатрис Хаддад Майя в двух сетах — 6:1, 6:3.
Во втором круге Осака сыграет с Петрой Мартич (Хорватия), а Ван Синьюй — с Викторией Азаренко (Белоруссия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция, 15) — 7:5, 6:4
Ван Синьюй (Китай) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — 6:1, 6:3