Осака обыграла Гарсию в первом круге турнира в Катаре

Японка Наоми Осака обыграла француженку Каролин Гарсию в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 7:5, 6:4. Матч длился полтора часа.

Японка реализовала три брейк-пойнта из трех. 15 января Гарсия выбила Осаку в первом круге Australian Open (6:4, 7:6 (7:2).

В другом матче первого круга турнира в Катаре китаянка Ван Синьюй победила бразильянку Беатрис Хаддад Майя в двух сетах — 6:1, 6:3.

Во втором круге Осака сыграет с Петрой Мартич (Хорватия), а Ван Синьюй — с Викторией Азаренко (Белоруссия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция, 15) — 7:5, 6:4

Ван Синьюй (Китай) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — 6:1, 6:3