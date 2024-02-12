Свентек вышла в третий круг турнира в Катаре
Полька Ига Свентек победила румынку Сорану Кирстю во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:1, 6:1.
Матч длился 1 час 2 минуты. Свентек реализовала 5 брейк-пойнтов и 11.
В третьем круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Эрика Андреева (Россия) — Екатерина Александрова (Россия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:1, 6:1
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