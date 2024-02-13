Чесноков считает, что Касаткиной нужно тщательнее составлять календарь

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что первой ракетке России Дарье Касаткиной нужно тщательнее прорабатывать график соревнований, чтобы не играть два дня подряд на разных турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

«С одной стороны, тяжело переезжать с одного турнира на другой и сразу играть. С другой стороны, Касаткина должна была понимать, что может выйти в финал и на следующий день ей может потребоваться играть в другом месте. Ей нужно тщательнее следить за календарем и составлять график соревнований», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

12 февраля Павлюченкова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Дохе со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Ее следующей соперницей будет украинка Марта Костюк.

11 февраля Касаткина уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.