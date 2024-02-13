Ольховский считает, что Касаткиной было тяжело играть с Павлюченковой

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал матч между россиянками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира в Дохе.

«Дарья практически за сутки успела сыграть финальный матч в одном турнире, переехать в другую страну, хоть и не далекую от Эмиратов, и сыграть там матч. Конечно, ей физически тяжело было играть, Настя выглядела намного свежее. Настя играла хорошо, очень уверенно, не стоит умалять ее заслуг, легко Касаткиной в любом случае не было бы», — приводит ТАСС слова Ольховского.

12 февраля Павлюченкова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Дохе со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Ее следующей соперницей будет украинка Марта Костюк.

11 февраля Касаткина уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.