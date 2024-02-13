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Сегодня, 13:04

Радукану — о поражении в первом круге турнира в Дохе: «Мне было тяжело во всем»

Алина Савинова
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Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от Ангелины Калининой в первом круге турнира в Дохе.

«Мне было тяжело во всем — на подаче, приеме, при ударах как справа, так и слева. Я чувствовала, будто вообще не смогу влиться в игру. Это был мой первый дневной матч за год. Это другое. Нужно больше тренироваться на открытых кортах. Освещение, условия, тени — ближе к концу я поняла, что мне трудно разглядеть мяч. Тяжело привыкнуть к расписанию тура. Соревнования идут одно за другим. Мне нужно лучше организовать себе расписание и попытаться выиграть как можно больше матчей», — приводит Daily Mail слова спортсменки.

В начале января Радукану получила травму лодыжки в Окленде. В прошлом году спортсменка перенесла операции на руках и лодыжке.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-13074775/Emma-Raducanu-admits-struggling-Qatar-Open-round-defeat.html
Эмма Радукану
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