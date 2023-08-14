Чесноков назвал Самсонову одной из фавориток US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что первая ракетка России Людмила Самсонова показывает прекрасную игру на североамериканских кортах, поэтому она будет одной из фавориток на US Open.

«Самсонова сейчас показывает прекрасную игру. С начала турнира в Вашингтоне она реально находится в потрясающей форме и сносит своих соперниц. С такой игрой она точно будет одним из фаворитов на Открытом чемпионате США», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Самсонова после выхода в финал турнира в Монреале поднялась на 12-е место и впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, занимающую 13-ю строчку.