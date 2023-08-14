Турниры WTA 14 — 20 августа: где и с кем играют российские теннисистки

На этой неделе запланирован один турнир WTA.

C 14 по 20 августа состоится WTA Masters 1000 — турнир Western & Southern Open. Соревнования пройдут в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Участие в турнире примет 56 теннисисток.

Среди россиянок к участию заявлены Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Людмила Самсовнова. Среди зарубежных теннисисток выступят Ига Свентек, Елена Рыбакина, Каролин Возняцки и другие.

Расписание Western & Southern Open:

14 августа

Первый круг

15 августа

Первый круг. Начало второго круга.

16 августа

Второй круг.

17 августа

Третий круг.

18 августа, пятница

Четвертьфиналы.

19 августа

Полуфиналы.

20 августа

Финал.

Призовой фонд составляет 2 527 250 долларов. Действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Сетки теннисных турниров WTA в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ»