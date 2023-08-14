Американская теннисистка Пегула посвятила победу на турнире своей умершей собаке

Американская теннисистка Джессика Пегула посвятила победу на турнире WTA в Монреале своей умершей собаке. 13 августа 29-летняя спортсменка со счетом 6:1, 6:0 обыграла россиянку Людмилу Самсонову .

«Две недели назад я целыми днями плакала на диване, думая, как, черт возьми, я теперь буду жить, и до сегодняшнего титула — это все для тебя, Декс. Спасибо, что присматривал за мной здесь», — написала Пегула в соцсети.

Американка завоевала свой третий титул в карьере и второй трофей WTA.