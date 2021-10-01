Чешская теннисистка Вондроушова стала первой полуфиналисткой турнира в Чикаго
20:14
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла американку Даниэлу Коллинз (6:7 (4:7), 6:0, 7:6 (7:3) в 1/4 финала турнира в Чикаго.
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Чешка вышла в полуфинал турнира.
В полуфинале Маркета сыграет с победительницей матча Маи Хонтама (Япония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маркета Вондроушова (Чехия) — Дэниэлл Коллинз (США, 10) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:6 (7:3)
Читайте также
Трусова и Косторная выступают нон-стоп, а Валиеву берегут от нагрузок. Обе стратегии могут помешать отбору на Олимпиаду
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю