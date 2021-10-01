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Чешская теннисистка Вондроушова стала первой полуфиналисткой турнира в Чикаго

20:14

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла американку Даниэлу Коллинз (6:7 (4:7), 6:0, 7:6 (7:3) в 1/4 финала турнира в Чикаго.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Чешка вышла в полуфинал турнира.

В полуфинале Маркета сыграет с победительницей матча Маи Хонтама (Япония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Дэниэлл Коллинз (США, 10) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:6 (7:3)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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