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Путинцева вышла в финал домашнего турнира в Нур-Султане

18:22
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал домашнего турнира WTA в Нур-Султане.

В полуфинале спортсменка победила шведку Ребекку Петерсон в двух сетах — 6:2, 6:4.

В финале Путинцева сыграет с бельгийкой Элисон Ван Уйтванк.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ребекка Петерсон (Швеция, 6) — 6:2, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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