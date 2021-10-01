Путинцева вышла в финал домашнего турнира в Нур-Султане
18:22
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал домашнего турнира WTA в Нур-Султане.
В полуфинале спортсменка победила шведку Ребекку Петерсон в двух сетах — 6:2, 6:4.
В финале Путинцева сыграет с бельгийкой Элисон Ван Уйтванк.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ребекка Петерсон (Швеция, 6) — 6:2, 6:4
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