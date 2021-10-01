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Испанка Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Чикаго

22:12

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в 1/4 финала турнира в Чикаго обыграла японку Маи Хонтама (6:3, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В полуфинале Мугуруса сыграет с Маркетой Вондроушевой из Чехии.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:3, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора

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