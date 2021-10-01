Испанка Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Чикаго
22:12
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в 1/4 финала турнира в Чикаго обыграла японку Маи Хонтама (6:3, 6:2).
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В полуфинале Мугуруса сыграет с Маркетой Вондроушевой из Чехии.
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:3, 6:2
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