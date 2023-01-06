Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти сообщила, что станет мамой

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти в своих социальных сетях сообщила о том, что станет мамой.

«2023-й станет лучшим годом. Мы так рады нашим новым приключениям. Ориги (так зовут собаку Барти. — Прим. «СЭ») уже стала заботливой старшей сестрой», — написала Барти, прикрепив смайлик маленького ребенка.

Летом 2022 года 26-летняя австралийка вышла замуж за гольфиста Гарри Киссика, с которым встречалась с 2017 года.

В конце марта прошлого года Барти объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, ее последним матчем стал финал Australian Open-2022, который она выиграла.

За время профессиональной карьеры Барти становилась победительницей трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019, Уимблдон-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022) и одного в парном разряде (Открытый чемпионат США-2018).

Также она победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2019), победительница 27 турниров WTA и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в миксте.