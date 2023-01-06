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Павлюченкова — о новом сезоне: «На следующей неделе начинаю в Аделаиде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о подготовке к первому официальному турниру за восемь месяцев.

«Лицо после тренировки. На следующей неделе начинаю в Аделаиде!» — написала Павлюченкова в своих соцсетях.

Анастасия Павлюченкова. Фото Соцсети
Анастасия Павлюченкова.
Фото Соцсети

В мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена.

В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Павлюченкова выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом и их команда одержала победу в турнире.

Теннисистка заявилась на турнир категории WTA-500 в Аделаиде, который пройдет с 9 по 14 января.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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