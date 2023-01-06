Масарова и Бонавантюр сыграют в полуфинале турнира в Окленде

Испанская теннисистка Ребека Масарова и бельгийка Изалин Бонавантюр вышли в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде.

В четвертьфинале 130-я ракетка мира Масарова обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), а 95-я ракетка мира Бонавантюр победила канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:2).

Полуфинальный матч между теннисистками состоится 7 января. Начало игры запланировано на 7.00 по московскому времени.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ребека Масарова (Испания, Q) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)

Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 3) — 6:4, 6:2