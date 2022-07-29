Бузова поиграла в теннис с олимпийской чемпионкой Весниной в Сочи

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, победительница трех турниров WTA Елена Веснина рассказала, что сыграла в теннис с известной певицей и ведущей Ольгой Бузовой.

«Весь теннисный мир вздрогнул. Оля захотела научиться играть в теннис. И поверьте, с ее работоспособностью у нее это точно получится», — так подписала совместное с Бузовой фото Веснина.

Елена Веснина и Ольга Бузова. Фото Соцсети

Напомним, на летних Олимпийских играх-2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.