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Сегодня, 20:00

Бузова поиграла в теннис с олимпийской чемпионкой Весниной в Сочи

Иван Шитик
Корреспондент
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Елена Веснина и Ольга Бузова.
Фото Соцсети
Елена Веснина и Ольга Бузова.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, победительница трех турниров WTA Елена Веснина рассказала, что сыграла в теннис с известной певицей и ведущей Ольгой Бузовой.

«Весь теннисный мир вздрогнул. Оля захотела научиться играть в теннис. И поверьте, с ее работоспособностью у нее это точно получится», — так подписала совместное с Бузовой фото Веснина.

Елена Веснина и Ольга Бузова. Фото Соцсети
Елена Веснина и Ольга Бузова.
Фото Соцсети

Напомним, на летних Олимпийских играх-2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.

Елена Веснина
Ольга Бузова
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