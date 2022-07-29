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Сегодня, 20:28

Свентек проиграла в четвертьфинале турнира в Варшаве

Алексей Еремин
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Польская теннисистка Ига Свентек проиграла француженке Каролине Гарсии в четвертьфинале турнира в Варшаве (Польша).

Игра длилась 2 часа и 19 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:1, 4:6.

В полуфинале турнира Гарсия сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Poland Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция, 5) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:1, 1:6, 6:4

Теннис
Ига Свентек
Каролин Гарсия
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