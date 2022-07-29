Свентек проиграла в четвертьфинале турнира в Варшаве
Польская теннисистка Ига Свентек проиграла француженке Каролине Гарсии в четвертьфинале турнира в Варшаве (Польша).
Игра длилась 2 часа и 19 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:1, 4:6.
В полуфинале турнира Гарсия сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Poland Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролин Гарсия (Франция, 5) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:1, 1:6, 6:4
Новости