Потапова сыграет с китаянкой Цян в полуфинале турнира в Праге
Китайская теннисистка Ван Цян обыграла представительницу Польши Магду Линетт в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия).
Игра длилась 3 часа 4 минуты и закончилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.
В полуфинале турнира Цян сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ван Цян (Китай, Q) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4
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