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Сегодня, 19:54

Потапова сыграет с китаянкой Цян в полуфинале турнира в Праге

Алексей Еремин
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Китайская теннисистка Ван Цян обыграла представительницу Польши Магду Линетт в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия).

Игра длилась 3 часа 4 минуты и закончилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

В полуфинале турнира Цян сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ван Цян (Китай, Q) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
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