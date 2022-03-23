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Янчук о завершении карьеры Эшли Барти: «Даже после создания семьи играют»

Тренер Янчук сожалеет, что теннисистка Эшли Барти завершила карьеру в 25 лет
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на завершение карьеры первой ракетки мира Эшли Барти в 25 лет.

«Она интересная теннисистка, которая вырвалась сравнительно недавно и неожиданно, зарекомендовала себя, как классный игрок, выиграла даже «Большой шлем». Она молодец. Нужно сказать, что ее уход ни о чем не говорит, конкуренция продолжается. У женщин идет свое соперничество и там нет явного лидера, поэтому нельзя было сказать, что она там надолго. Трагично, что ушла в 25 лет. Интересной теннисистки стало меньше, которая была достойна и дальше претендовать на «Большой шлем». Жалко, она была одним из хороших имен в спорте. Не знаю, какие у нее причины на это. Будем надеяться, что появятся еще молодые ребята. У женщин какие-то попытки есть, но еще очень непредсказуемые. Будем ждать новой волны», — сказал Янчук корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Янчук высказал свое мнение по поводу возможного возвращения Эшли Барти.

«Я не знаю ее мотивы и почему она так рано ушла. Ей играть и играть, потому что даже после создания семьи выступают. Не знаю, как в дальнейшем обстоятельства сложатся у нее, какие причины и мотивы будут. Теоретически, да, может быть, она вернется, потому что до 30 лет женщины могут спокойно играть, например, китаянка Ли На», — добавил Янчук.

Барти в 18 лет брала долгий перерыв, который длился 2 года.

Теннис
Виктор Янчук
Эшли Барти
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