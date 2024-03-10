Блинкова победила Пегулу и прошла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге спортсменка победила американку Джессику Пегулу в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:3.
Соперницей Блинковой в третьем круге станет француженка Диан Парри, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:2, 3:6, 6:3
Диан Парри (Франция) — Лейла Фернандес (Канада, 29) — 7:5, 5:7, 6:2
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