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10 марта, 01:40

Шнайдер уступила Саккари во втором круге турнира в Индиан-Уэллс, проиграв третий сет всухую

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Во втором круге спортсменка уступила гречанке Марии Саккари в трех сетах — 7:5, 4:6, 0:6.

В третьем круге Саккари встретится с француженкой Каролин Гарсия, которая обыграла Викторию Томову из Болгарии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 9) — Диана Шнайдер (Россия) — 5:7, 6:4, 6:0

Каролин Гарсия (Франция, 20) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 3:6, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
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