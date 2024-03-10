Самсонова уступила Осаке во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге спортсменка уступила японке Наоми Осаке в двух сетах — 5:7, 3:6.
В параллельном матче белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Каролин Долхайд — 5:7, 6:2, 3:6.
В третьем круге Осака встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, а Долхайд — с победителем матча Юань Юэ — Жен Синвэнь.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 7:5, 6:3
Каролин Долхайд (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — 7:5, 2:6, 6:3
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