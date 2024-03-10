Самсонова уступила Осаке во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге спортсменка уступила японке Наоми Осаке в двух сетах — 5:7, 3:6.

В параллельном матче белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Каролин Долхайд — 5:7, 6:2, 3:6.

В третьем круге Осака встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, а Долхайд — с победителем матча Юань Юэ — Жен Синвэнь.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 7:5, 6:3

Каролин Долхайд (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — 7:5, 2:6, 6:3