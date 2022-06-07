Блинкова победила Миннен в трех сетах и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).
В первом круге спортсменка победила Грит Миннен из Бельгии в трех сетах — 2:6, 6:1, 6:4.
Во втором круге Блинкова сыграет с победителем матча Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Леолия Жанжан (Франция, WC).
В параллельных встречах Таллон Грикспур выиграла у Альяж Бедене, а Тайла Престон уступила Арианне Хартоно.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Грит Миннен (Бельгия) — 2:6, 6:1, 6:4
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Альяж Бедене (Словения) — 7:5, 7:5
Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) — Тайла Престон (Австралия, Q) — 6:4, 3:6, 6:4
Новости