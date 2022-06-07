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Сегодня, 14:00

Блинкова победила Миннен в трех сетах и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).

В первом круге спортсменка победила Грит Миннен из Бельгии в трех сетах — 2:6, 6:1, 6:4.

Во втором круге Блинкова сыграет с победителем матча Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Леолия Жанжан (Франция, WC).

В параллельных встречах Таллон Грикспур выиграла у Альяж Бедене, а Тайла Престон уступила Арианне Хартоно.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Грит Миннен (Бельгия) — 2:6, 6:1, 6:4

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Альяж Бедене (Словения) — 7:5, 7:5

Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) — Тайла Престон (Австралия, Q) — 6:4, 3:6, 6:4

Теннис
Анна Блинкова
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