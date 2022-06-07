Самсонова проиграла Ли в первом круге турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй раунд турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
В первом круге 5-я сеянная турнира проиграла американке Энн Ли в двух сетах — 3:6, 4:6.
Во втором круге Ли встретится с победителем матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анастасия Тихонова (Россия, Q).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Энн Ли (США) — Людмила Самсонова (Россия, 5) — 6:3, 6:4
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