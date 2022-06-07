Самсонова проиграла Ли в первом круге турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй раунд турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В первом круге 5-я сеянная турнира проиграла американке Энн Ли в двух сетах — 3:6, 4:6.

Во втором круге Ли встретится с победителем матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анастасия Тихонова (Россия, Q).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Людмила Самсонова (Россия, 5) — 6:3, 6:4