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Сегодня, 14:57

Самсонова проиграла Ли в первом круге турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй раунд турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В первом круге 5-я сеянная турнира проиграла американке Энн Ли в двух сетах — 3:6, 4:6.

Во втором круге Ли встретится с победителем матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анастасия Тихонова (Россия, Q).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Людмила Самсонова (Россия, 5) — 6:3, 6:4

Теннис
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