Калинская с победы стартовала на турнире в Хертогенбосе

Российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире в Хертогенбосе. В первом круге соревнований она в двух сетах победила Сюзан Ламенс из Нидерландов — 7:6 (7:5), 6:3.

Следующая соперница Калинской определится в паре Мэдисон Бренгл (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC) — 7:6 (7:5), 6:3