Калинская с победы стартовала на турнире в Хертогенбосе
Российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире в Хертогенбосе. В первом круге соревнований она в двух сетах победила Сюзан Ламенс из Нидерландов — 7:6 (7:5), 6:3.
Следующая соперница Калинской определится в паре Мэдисон Бренгл (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC) — 7:6 (7:5), 6:3
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