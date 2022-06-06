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Сегодня, 15:07

Калинская с победы стартовала на турнире в Хертогенбосе

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире в Хертогенбосе. В первом круге соревнований она в двух сетах победила Сюзан Ламенс из Нидерландов — 7:6 (7:5), 6:3.

Следующая соперница Калинской определится в паре Мэдисон Бренгл (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC) — 7:6 (7:5), 6:3

Анна Калинская
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