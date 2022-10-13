Блинкова обыграла китаянку Синьюй в трех сетах и пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
Во втором круге россиянка победила китаянку Ван Синьюй в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:1.
В четвертьфинале Блинкова встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия, Q) — Ван Синьюй (Китай) — 6:4, 2:6, 6:1
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