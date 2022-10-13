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13 октября, 23:40

Блинкова обыграла китаянку Синьюй в трех сетах и пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

Во втором круге россиянка победила китаянку Ван Синьюй в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:1.

В четвертьфинале Блинкова встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия, Q) — Ван Синьюй (Китай) — 6:4, 2:6, 6:1

Теннис
Анна Блинкова
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