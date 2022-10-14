Касаткина проиграла Кис и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Сан-Диего
Российская тенниситка Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге турнира в Сан-Диего. В двух сетах она проиграла американке Мэдисон Кис.
Следующей соперницей Кис будет американка Джессика Пегула.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 6:3
Кори Гауфф (США, 6) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 4:6, 6:3
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