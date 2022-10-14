Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 05:36

Касаткина проиграла Кис и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская тенниситка Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге турнира в Сан-Диего. В двух сетах она проиграла американке Мэдисон Кис.

Следующей соперницей Кис будет американка Джессика Пегула.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 6:3

Кори Гауфф (США, 6) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 4:6, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
8
Читайте также
Панарин затмил Капризова: издевался над обороной «Миннесоты» и набрал четыре очка
«Вашингтон» разочаровался в русском вратаре. Но сегодня он остановил самого Овечкина
Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту
CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
Житель Харьковской области рассказал о зверствах польских наемников
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блинкова обыграла китаянку Синьюй в трех сетах и пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии

Соболенко обыграла Стивенс во втором круге турнира в Сан-Диего
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости