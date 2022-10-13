Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

13 октября, 19:59

Кудерметова и Мертенс квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде.

Ранее на турнир отобрались три пары: Барбора Крейчикова (Чехия) и Катерина Синякова (Чехия), Габриэла Дабровски (Канада) и Гильяна Олмос (Мексика), Елена Остапенко (Латвия) и Людмила Киченок (Украина).

Итоговый турнир WTA-2022 пройдет в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября.

Теннис
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянки Габуева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Румынии

Блинкова обыграла китаянку Синьюй в трех сетах и пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости