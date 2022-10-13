Кудерметова и Мертенс квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде.

Ранее на турнир отобрались три пары: Барбора Крейчикова (Чехия) и Катерина Синякова (Чехия), Габриэла Дабровски (Канада) и Гильяна Олмос (Мексика), Елена Остапенко (Латвия) и Людмила Киченок (Украина).

Итоговый турнир WTA-2022 пройдет в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября.