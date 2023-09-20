Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:38

Билли Джин Кинг: «За Гауфф интересно наблюдать, она великолепная спортсменка»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг поделилась мнением о американской теннисистке Коко Гауфф.

«Когда я вижу Коко, я думаю, что именно ради нее мы так упорно боролись 50 лет. Я думаю, что она такая сила. Это идет от ее бабушки. Ее бабушка была первым темнокожим ребенком, который пошел в школу для белых в Делрее. Если ты внучка и слышишь, как твоя бабушка рассказывает о том, как она ходила в такую школу, будучи единственным темнокожим ребенком, я думаю, что это невероятная сила. Я хочу, чтобы она была счастлива, это первое. За ней очень интересно наблюдать, она великолепная спортсменка», — приводит слова Кинг The Tennis Letter.

Гауфф занимает третье место в мировом рейтинге. В 2023 году она выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» — US Open. Также 19-летняя Гауфф победительница 13 турниров WTA (из них 5 в одиночном разряде).

Источник: The Tennis Letter
Теннис
Кори Гауфф
1
0
Читайте также
19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов
«К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
Конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме
Источник рассказал о проблемах авиации ВСУ из-за российских систем РЭБ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наварро обыграла Кис на турнире в Гвадалахаре
Новости
RSS RSS
Все новости