Билли Джин Кинг: «За Гауфф интересно наблюдать, она великолепная спортсменка»

Победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг поделилась мнением о американской теннисистке Коко Гауфф.

«Когда я вижу Коко, я думаю, что именно ради нее мы так упорно боролись 50 лет. Я думаю, что она такая сила. Это идет от ее бабушки. Ее бабушка была первым темнокожим ребенком, который пошел в школу для белых в Делрее. Если ты внучка и слышишь, как твоя бабушка рассказывает о том, как она ходила в такую школу, будучи единственным темнокожим ребенком, я думаю, что это невероятная сила. Я хочу, чтобы она была счастлива, это первое. За ней очень интересно наблюдать, она великолепная спортсменка», — приводит слова Кинг The Tennis Letter.

Гауфф занимает третье место в мировом рейтинге. В 2023 году она выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» — US Open. Также 19-летняя Гауфф победительница 13 турниров WTA (из них 5 в одиночном разряде).