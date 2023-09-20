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Сегодня, 13:22

Саккари: «Гвадалахара — лучшее место, где можно преодолеть страхи, сомнения и тяжелые эмоции»

Алина Савинова
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Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась впечатлениями от первого матча на турнире в Гвадалахаре.

«Я не могла даже и мечтать о лучшем месте, где можно было бы преодолеть страхи, сомнения, тяжелые эмоции. Перед матчем я была очень рада вернуться на этот корт. Такое чувство, что это мой домашний турнир, я не шучу. Я бы хотела, чтобы дома был турнир, но, возможно, я могу получить гражданство — быть и гречанкой и мексиканкой. Это просто невероятно — я приезжаю сюда каждый год и испытываю подобные эмоции. Это ошеломляет», — приводит пресс-служба WTA слова Саккари.

В своем первом матче на турнире греческая теннисистка обыграла представительницу Австралии Сторм Хантер со счетом 6:2, 6:4. Ее следующей соперницей станет итальянка Камила Джорджи.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3691579/sakkari-enjoys-emotional-guadalajara-return-navarro-ousts-keys
Теннис
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