Бертенс вышла в финал WTA Elite Trophy

Представительница Голландии Кики Бертенс обыграла китаянку Чжэн Сайсай в полуфинале турнира WTA Elite Trophy в Чжухае — 2:6, 6:3, 6:4.

Их матч продолжался 2 часа 22 минуты. В финале турнира Бертенс сыграет с чешкой Каролиной Муховой или представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Азалия»

Кики Бертенс (Голландия, 1) — Даяна Ястремская (Украина, 10) — 6:4, 6:3