Бертенс вышла в финал WTA Elite Trophy
12:57
Представительница Голландии Кики Бертенс обыграла китаянку Чжэн Сайсай в полуфинале турнира WTA Elite Trophy в Чжухае — 2:6, 6:3, 6:4.
Их матч продолжался 2 часа 22 минуты. В финале турнира Бертенс сыграет с чешкой Каролиной Муховой или представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Азалия»
Кики Бертенс (Голландия, 1) — Даяна Ястремская (Украина, 10) — 6:4, 6:3
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