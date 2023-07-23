Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше

Белоруска Юлия Готовко и украинка Катерина Володько (в девичестве Бондаренко) пожали руки после матча первого круга квалификации на турнире WTA в Варшаве.

Как информирует ТАСС, после матча, который закончился со счетом 6:1, 6:1 в пользу белорусской спортсменки, обе теннисистки подошли к сетке для традиционного рукопожатия. С 2022 года украинские теннисисты отказываются от послематчевых рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами.

В субботу стало известно, что власти Польши не пустили в страну россиянку Веру Звонареву, которая должна была принять участие в турнире. В основную сетку турнира в Варшаве также заявилась белоруска Александра Соснович.