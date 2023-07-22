Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA

Российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу, информирует РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел и администрации республики.

Сообщается, что спортсменка не была пропущена пограничниками «по соображениям государственной безопасности», так как она «находится в списке лиц, чье пребывание нежелательно на территории Республики Польша». Звонарева пыталась попасть в страну рейсом из Белграда с помощью визы, выданной Францией.

В МВД Польши заявили, что после прилета из Сербии теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Шопена в Варшаве и сегодня после 12.00 она вылетела в Подгорицу.

38-летняя Звонарева должна была выступить на турнире WTA, который стартует в понедельник в Варшаве. Россиянка, как и представительница Белоруссии Александра Соснович, числится в списке участниц турнира на официальном сайте.

Ранее министр спорта Польши объявил о бойкоте матчей Иги Свентек с россиянками и белорусками.