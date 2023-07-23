Тимофеева — Байндль: прямая трансляция финала в Будапеште (видео онлайн)

23 июля в Будапеште (Венгрия) российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет в финале грунтового турнира WTA с украинкой Катериной Байндль. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Будапеште. Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Тимофеева — Байндль можно будет во ВКонтакте.

19-летняя Тимофеева занимает 246-ю строчку в рейтинге WTA. Россиянка выступает в основной сетке турнира в Венгрии в качестве лаки-лузера.

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