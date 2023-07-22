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«По соображениям государственной безопасности». Звездную российскую теннисистку выгнали из Польши

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Вера Звонарева.
Фото Global Look Press
Трехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Веру Звонареву продержали в транзитной зоне и выслали из страны.

Уимблдонский турнир с участием россиян, несмотря на небольшие эксцессы, прошел в целом нормально, но расслабиться нашим теннисистам никак не получается — представители недружественных стран продолжают вставлять палки в колеса. Причем доходит до абсурда, как в вопиющем случае с Верой Звонаревой. Экс вторую ракетку мира в одиночном разряде, победительницу пяти турниров «Большого шлема» (трех в паре и двух в миксте), несмотря на наличие шенгенской визы, выдворили из Польши, куда она прилетела на турнир WTA в Варшаву. Причем с крайне скандальной формулировкой.

Веру держали в транзитной зоне

«Пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарева, воспользовавшись визой, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву пыталась попасть в нашу страну», — гласит сообщение МИД Польши. По утверждениям представителей Министерства внутренних дел Польши, Звонарева находится в списке лиц, чье пребывание «нежелательно на территории Республики Польша», и в страну ее не пустили «по соображениям государственной безопасности». Как бы то ни было, по прибытии в пятницу в Варшаву теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Фридерика Шопена, после чего в субботу после полудня улетела в черногорскую Подгорицу.

Очевидно, что 38-летняя Звонарева (60-я на данный момент ракетка мира в паре), не замеченная ранее в политической деятельности, вряд ли может представлять угрозу безопасности Польше. Поэтому ее выдворение из этой страны, да еще и в таком стиле, выглядит крайне неприятно и некрасиво. Впрочем, как и случившийся в апреле демарш польской авиакомпании LOT, не пустившей на борт российскую теннисистку Виталию Дьяченко, которая собиралась вылететь из Каира на Корсику транзитом через Варшаву.

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Добавим, что менее недели назад организаторы турнира серии «челленджер» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий возмутили общественность тем, что попросили россиян и белорусов не заявляться на турнир. Но на турнир в Варшаве россиянок не приезжать не просили, по крайней мере, официально. Что и понятно — в свете истории с Уимблдоном это было чревато серьезными санкциями к турниру. Теперь же вроде как организаторы и не при делах — они могут ссылаться на МВД Польши. Кстати, в заявочном списке турнира в Варшаве в данный момент фигурирует и фамилия белоруски Александры Соснович. Интересно, сумеет ли она въехать в Польшу?

Теннисистка Вера Звонарева.
Фото Global Look Press

Страны надо наказывать

«Если накопится критическое количество таких случаев, думаю, что мы должны свои слова в общественных организациях сказать по этому поводу. В том же МОК и в общественных организациях. Все-таки МОК дает свои рекомендации. И если накопится какое-то количество подобных случаев, если будут продолжать россиян и белорусов не впускать, надо сделать так, чтобы этим странам не давали проводить соревнования. Нужно посмотреть, в каких видах спорта это произошло, и не выбирать эти страны как организаторов соревнований», — прокомментировала «СЭ» эпизод со Звонаревой олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.

В WTA пока довольно сдержанно прокомментировали скандальное изгнание из Польши одной из самых опытных и уважаемых в туре теннисисток. «WTA в курсе ситуации в Варшаве с Верой Звонаревой. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Россиянка покинула Польшу, а мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — гласит заявление организации. Хотя, будем надеяться, жесткая реакция вскоре последует, и полякам действительно пригрозят впредь за такое поведение госорганов отменять турниры под эгидой профессиональных теннисных организаций. Тем более проблемы для россиянок начались не только в Польше. Так, Анастасии Потаповой пришлось сняться с турнира в WTA в Гамбурге, который, так же как и варшавский, состоится с 24 по 30 июля, по причине визовых сложностей.

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«Жаль сообщать об этом, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы с командой подали документы вовремя, но их рассмотрение задержали. В прошлом году мне очень понравилось играть в Гамбурге, так что хочу вернуться сюда в 2024 году. Сейчас мы с командой готовимся к американской серии. Увидимся в Вашингтоне», — написала Потапова в социальных сетях.

Теннис
Вера Звонарева
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