«По соображениям государственной безопасности». Звездную российскую теннисистку выгнали из Польши

Трехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Веру Звонареву продержали в транзитной зоне и выслали из страны.

Уимблдонский турнир с участием россиян, несмотря на небольшие эксцессы, прошел в целом нормально, но расслабиться нашим теннисистам никак не получается — представители недружественных стран продолжают вставлять палки в колеса. Причем доходит до абсурда, как в вопиющем случае с Верой Звонаревой. Экс вторую ракетку мира в одиночном разряде, победительницу пяти турниров «Большого шлема» (трех в паре и двух в миксте), несмотря на наличие шенгенской визы, выдворили из Польши, куда она прилетела на турнир WTA в Варшаву. Причем с крайне скандальной формулировкой.

Веру держали в транзитной зоне

«Пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарева, воспользовавшись визой, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву пыталась попасть в нашу страну», — гласит сообщение МИД Польши. По утверждениям представителей Министерства внутренних дел Польши, Звонарева находится в списке лиц, чье пребывание «нежелательно на территории Республики Польша», и в страну ее не пустили «по соображениям государственной безопасности». Как бы то ни было, по прибытии в пятницу в Варшаву теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Фридерика Шопена, после чего в субботу после полудня улетела в черногорскую Подгорицу.

Очевидно, что 38-летняя Звонарева (60-я на данный момент ракетка мира в паре), не замеченная ранее в политической деятельности, вряд ли может представлять угрозу безопасности Польше. Поэтому ее выдворение из этой страны, да еще и в таком стиле, выглядит крайне неприятно и некрасиво. Впрочем, как и случившийся в апреле демарш польской авиакомпании LOT, не пустившей на борт российскую теннисистку Виталию Дьяченко, которая собиралась вылететь из Каира на Корсику транзитом через Варшаву.

Добавим, что менее недели назад организаторы турнира серии «челленджер» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий возмутили общественность тем, что попросили россиян и белорусов не заявляться на турнир. Но на турнир в Варшаве россиянок не приезжать не просили, по крайней мере, официально. Что и понятно — в свете истории с Уимблдоном это было чревато серьезными санкциями к турниру. Теперь же вроде как организаторы и не при делах — они могут ссылаться на МВД Польши. Кстати, в заявочном списке турнира в Варшаве в данный момент фигурирует и фамилия белоруски Александры Соснович. Интересно, сумеет ли она въехать в Польшу?

Фото Global Look Press

Страны надо наказывать

«Если накопится критическое количество таких случаев, думаю, что мы должны свои слова в общественных организациях сказать по этому поводу. В том же МОК и в общественных организациях. Все-таки МОК дает свои рекомендации. И если накопится какое-то количество подобных случаев, если будут продолжать россиян и белорусов не впускать, надо сделать так, чтобы этим странам не давали проводить соревнования. Нужно посмотреть, в каких видах спорта это произошло, и не выбирать эти страны как организаторов соревнований», — прокомментировала «СЭ» эпизод со Звонаревой олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.

В WTA пока довольно сдержанно прокомментировали скандальное изгнание из Польши одной из самых опытных и уважаемых в туре теннисисток. «WTA в курсе ситуации в Варшаве с Верой Звонаревой. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Россиянка покинула Польшу, а мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — гласит заявление организации. Хотя, будем надеяться, жесткая реакция вскоре последует, и полякам действительно пригрозят впредь за такое поведение госорганов отменять турниры под эгидой профессиональных теннисных организаций. Тем более проблемы для россиянок начались не только в Польше. Так, Анастасии Потаповой пришлось сняться с турнира в WTA в Гамбурге, который, так же как и варшавский, состоится с 24 по 30 июля, по причине визовых сложностей.

«Жаль сообщать об этом, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы с командой подали документы вовремя, но их рассмотрение задержали. В прошлом году мне очень понравилось играть в Гамбурге, так что хочу вернуться сюда в 2024 году. Сейчас мы с командой готовимся к американской серии. Увидимся в Вашингтоне», — написала Потапова в социальных сетях.