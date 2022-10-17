Бадоса: «Моя главная цель — хорошо ладить с собой»
Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что ее главной целью является научиться ладить с самой собой.
«Моя главная цель — хорошо ладить с собой. Бывают дни, когда это удается, а бывают дни, когда у меня это не получается», — цитирует 24-летнюю теннисистку Marca.
Бадоса является победительницей трех турниров WTA и бывшей второй ракеткой мира. На данный момент она занимает 8-е место в рейтинге WTA (3010 очков).
Испанка выступит на турнире в Гвадалахаре (Мексика), который стартует с 17 октября.
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