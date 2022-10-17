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Бадоса: «Моя главная цель — хорошо ладить с собой»

Алина Савинова
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Испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что ее главной целью является научиться ладить с самой собой.

«Моя главная цель — хорошо ладить с собой. Бывают дни, когда это удается, а бывают дни, когда у меня это не получается», — цитирует 24-летнюю теннисистку Marca.

Бадоса является победительницей трех турниров WTA и бывшей второй ракеткой мира. На данный момент она занимает 8-е место в рейтинге WTA (3010 очков).

Испанка выступит на турнире в Гвадалахаре (Мексика), который стартует с 17 октября.

Источник: https://www.marca.com/tenis/2022/10/17/634d497d46163f048b8b45d5.html
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