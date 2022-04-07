Бадоса и Канепи вышли в третий круг турнира WTA в Чарльстоне

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

Во втором круге Бадоса победила Анну Бондар из Венгрии в двух сетах — 6:1, 6:4.

В третьем круге испанка встретится с американкой Клер Лю.

В третий круг также вышла эстонка Кайя Канепи, которая обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 7:5, 6:3. Следующим соперником Канепи станет победитель матча Лейла Фернандес (Канада, 7) — Магда Линетт (Польша).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 2) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:1, 6:4

Кайя Канепи (Эстония) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Айла Томлянович (Австралия, 14) — 6:2, 6:3