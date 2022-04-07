Бадоса и Канепи вышли в третий круг турнира WTA в Чарльстоне
Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).
Во втором круге Бадоса победила Анну Бондар из Венгрии в двух сетах — 6:1, 6:4.
В третьем круге испанка встретится с американкой Клер Лю.
В третий круг также вышла эстонка Кайя Канепи, которая обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 7:5, 6:3. Следующим соперником Канепи станет победитель матча Лейла Фернандес (Канада, 7) — Магда Линетт (Польша).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 2) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:1, 6:4
Кайя Канепи (Эстония) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:3
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Айла Томлянович (Австралия, 14) — 6:2, 6:3