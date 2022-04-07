Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:14

Осорио сыграет с Аванесян в третьем круге турнира в Колумбии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Камила Осорио из Колумбии вышла в третий круг турнира WTA в Боготе.

Во втором круге она победила Ипек Оз из Турции со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

В следующем туре Осорио сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, которая ранее победила Лукрецию Стефанини из Италии со счетом 6:2, 6:2.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия, 1) — Ипек Оз (Турция, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
0
Читайте также
Наших любителей выгоняют с Бостонского марафона. Но только тех, кто живет в России и Белоруссии
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадоса и Канепи вышли в третий круг турнира WTA в Чарльстоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости