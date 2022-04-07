Осорио сыграет с Аванесян в третьем круге турнира в Колумбии

Камила Осорио из Колумбии вышла в третий круг турнира WTA в Боготе.

Во втором круге она победила Ипек Оз из Турции со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

В следующем туре Осорио сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, которая ранее победила Лукрецию Стефанини из Италии со счетом 6:2, 6:2.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия, 1) — Ипек Оз (Турция, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)