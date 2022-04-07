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Сегодня, 00:12

Александрова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне. Ее соперница, китаянка Чжэн Циньвэнь, отказалась от продолжения борьбы при счете 2:6, 7:5, 5:2 в пользу россиянки.

Следующим соперником Александровой будет чешка Каролина Плишкова.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2:6, 7:5, 5:2 отказ 2-го игрока

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:1, 7:6 (8:6)

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:3), 6:4

Даяна Ястремская (Украина) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 7:6 (7:3)

Ангелина Калинина (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 6:4, 2:6, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
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