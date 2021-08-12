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Азаренко в четвертьфинале турнира в Монреале сыграет с Соболенко

22:13
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Белоруска Виктория Азаренко обыграла теннисистку из Греции Марию Саккари (6:4, 3:6, 7:6 (7:2) в матче третьего круга одиночного разряда турнира в Монреале.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с соотечественницей Ариной Соболенко.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Мария Саккари (Греция, 11) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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