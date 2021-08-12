Азаренко в четвертьфинале турнира в Монреале сыграет с Соболенко
22:13
Белоруска Виктория Азаренко обыграла теннисистку из Греции Марию Саккари (6:4, 3:6, 7:6 (7:2) в матче третьего круга одиночного разряда турнира в Монреале.
В четвертьфинале Азаренко сыграет с соотечественницей Ариной Соболенко.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Мария Саккари (Греция, 11) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)
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