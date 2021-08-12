Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
12 августа 2021, 23:48
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Аманду Анисимову (6:1, 7:6 (10:8) в третьем круге одиночного разряда турнира в Монреале.
В четвертьфинале Плишкова сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Аманда Анисимова (США, Q) — 6:1, 7:6 (10:8)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю