Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

12 августа 2021, 23:48
Теги:

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Аманду Анисимову (6:1, 7:6 (10:8) в третьем круге одиночного разряда турнира в Монреале.

В четвертьфинале Плишкова сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Аманда Анисимова (США, Q) — 6:1, 7:6 (10:8)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Эксперт назвал сроки начала новой климатической эпохи
Ветеран "Альфы" назвал мотив сдавшегося полиции беглеца в Истре
Что ждет оскорбившего русских экс-посла Азербайджана
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд