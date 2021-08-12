Арина Соболенко обыграла канадку Марино в третьем круге турнира в Монреале
19:21
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко обыграла канадку Ребекку Марино (6:1, 6:3) в третьем круге одиночного разряда турнира в Монреале.
В следующем круге Соболенко встретится с победителем пары Мария Саккари (Греция, 11) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:1, 6:3
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