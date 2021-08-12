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Арина Соболенко обыграла канадку Марино в третьем круге турнира в Монреале

19:21

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко обыграла канадку Ребекку Марино (6:1, 6:3) в третьем круге одиночного разряда турнира в Монреале.

В следующем круге Соболенко встретится с победителем пары Мария Саккари (Греция, 11) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:1, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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