Арина Соболенко возглавила рейтинг WTA, Касаткина поднялась на две строчки
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на первое место в рейтинге WTA.
Спортсменка опередила лидировавшую до этого Игу Свентек из Польши в обновленном списке, опубликованном 11 сентября. Свентек опустилась на вторую строчку, третьей идет американка Кори Гауфф, которая 9 сентября обыграла Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) в финале US Open.
Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, она занимает 12-е место.
Рейтинг WTA от 11 сентября:
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8195
3 (6). Кори Гауфф (США) — 6165
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790;
5 (3). Джессика Пегула (США) — 5755
6 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
7 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3771
8 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3765
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3525
10 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3050
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12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2790
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17 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2415
18 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250
19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2250
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27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1615
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38 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1263
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57 (67). Мирра Андреева (Россия) — 979
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63 (64). Элина Аванесян (Россия) — 931
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76 (78). Камилла Рахимова (Россия) — 826
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82 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790
83 (84). Диана Шнайдер (Россия) — 790
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92 (89). Анна Калинская (Россия) — 755