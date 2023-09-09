Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:58

Теннисистка Петрова проведет мастер-класс для детей на Дальнем Востоке

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова проведет мастер-класс для полусотни детей с Дальнего Востока в рамках поездки на Восточный экономический форум.

«В сентябре буду выступать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, также проведу мастер-класс с детьми в рамках фестиваля тенниса Артемовского городского округа, который будет проходить в дни моего приезда. На мастер-классе полсотни детей со всего Дальнего Востока. Буду очень рада встретиться с ними», — приводит слова Петровой ТАСС.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18691993
Надежда Петрова
0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек
BI заявил о разочаровании немецких ученых ростом российской торговли
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лансере не смогла выйти в основную сетку турнира в Осаке
Новости
RSS RSS
Все новости