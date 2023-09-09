Теннисистка Петрова проведет мастер-класс для детей на Дальнем Востоке

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова проведет мастер-класс для полусотни детей с Дальнего Востока в рамках поездки на Восточный экономический форум.

«В сентябре буду выступать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, также проведу мастер-класс с детьми в рамках фестиваля тенниса Артемовского городского округа, который будет проходить в дни моего приезда. На мастер-классе полсотни детей со всего Дальнего Востока. Буду очень рада встретиться с ними», — приводит слова Петровой ТАСС.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.